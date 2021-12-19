Сложные времена: "омикрон" грозит испортить миру праздники

Пандемия может продлиться еще год – такую перспективу рисует европейское отделение Всемирной организации здравоохранения. Там прогнозируют, что рано или поздно коронавирус станет сезонной инфекцией, но пока об этом рано говорить. Главная актуальная проблема сейчас – штамм "омикрон". Инфекционисты по всему миру предупреждают, что планету ждут "сложные недели и месяцы".

США, Турция и еще восемь стран: таков перечень направлений, куда граждане Израиля вряд ли смогут отправиться на рождественские и новогодние праздники. Отказаться от поездок туда рекомендовал Минздрав еврейского государства. В списке запрещенных для посещения таким образом будет уже свыше 60 стран.

"Омикрон" уже в нашей стране и распространяется среди жителей. Учитывая особую заразность этого штамма, действующих мер недостаточно. Поэтому вы должны быть осторожными сами и не надеяться на других. В отличие от некоторых европейских стран, которые уже на локдауне, у нас относительно благоприятная обстановка. И это заслуга наших экстренных служб и правительства. Всех нас", – заявил израильский премьер Нафтали Беннет.

Европу израильский премьер упомянул не просто так. В Ирландии "омикрон" уже признан доминирующим штаммом, причем для этого понадобилось всего две недели. Аналогичная ситуация в Великобритании – там в последние дни фиксируют по 80-90 тысяч случаев инфицирования. Это рекордные для страны значения с начала пандемии. Причем, как заявил глава Минздрава королевства, в статистику попадает лишь четверть от реального числа заражений.

"Мы уже приняли ряд мер и готовы обсудить в ближайшие дни дополнительные шаги, – сообщил Саджид Джавид. – Мне самому они не нравятся, но вы должны понимать, что я прихожу в парламент не для того, чтобы ограничивать свободы граждан. Думаю, все понимают, насколько серьезная сейчас ситуация с пандемией. И решения мы будем принимать коллективно – и только после их обсуждений в правительстве".

О чем говорит министр, жителям понятно сразу: над страной снова нависла угроза жесткого локдауна. В преддверии праздников население от таких новостей, мягко говоря, не в восторге. Агрессивно настроенные молодые люди устраивают беспорядки, откровенно провоцируя правоохранителей. Полиция разъяснительных работ не ведет – действует оперативно и решительно.

Во Франции, Германии и Бельгии стремительный рост заболевших ковид-скептики тоже в расчет не берут. Как итог – стычки со службами безопасности и десятки задержанных. Любопытно, что жители Нидерландов, где объявили о введении локдауна, вместо соблюдения карантинных мер отправились в соседнюю Бельгию, чтобы закупиться подарками на Рождество – да и просто хорошо провести выходные.

"На этот раз ограничения застали нас врасплох. Мы думали, что будет снова введено социальное дистанцирование и другие превентивные меры, но никак не полный локдаун. Это большой и неприятный сюрприз", – говорит менеджер парка развлечений Хенрик Рагборг Олесен.

О том, что динамика заболеваемости новым штаммом в зимние месяцы будет драматичной, говорят и по другую сторону Атлантики. Ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что местная система здравоохранения и без того перегружена из-за штамма "дельта". Он признался, что специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены у "омикрона". Выход, по его словам, только один: бустерная вакцинация, к которой он призвал всех жителей США.