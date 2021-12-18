"Омикрон" пробрался почти в 90 стран. В Европе говорят о пятой волне

Мировые столицы принимают новые меры по борьбе с распространением штамма "омикрон", который уже охватил почти 90 стран. В Нью-Йорке открывают 40 дополнительных пунктов вакцинации – США сейчас ставят новые антирекорды по заболеваемости. Пекин ограничивает передвижение своих граждан. Париж отменяет новогодние торжества на Елисейских полях. На осадном положении – Вена. В Лондоне объявлено чрезвычайное положение.

Потасовки на улицах британской столицы. "Мы вместе", – скандирует толпа. Но полиция против. Митинг несогласных с ограничениями из-за ковида только множит печальную статистику. В Соединенном Королевстве уже антирекорд – 93 тысячи заболевших за сутки. В Лондоне вводится чрезвычайное положение.

"Сейчас мы являемся регионом с наибольшим количеством заболевших в стране. "Омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса. За последние 24 часа у нас было 27 тысяч новых случаев заражения, и это те жители столицы, которые были протестированы. А за последнюю неделю эта цифра составила около 70 тысяч заболевших", – заявил мэр Лондона Садик Хан.

В соседней Ирландии омикрон-штамм выявлен уже у каждого третьего заболевшего коронавирусом. На этом фоне власти страны вводят ограничения на работу баров и ресторанов – они теперь закрываются в 20:00. Но не исключено, что посетителей там и без того станет меньше. Один из симптомов "омикрона" – потеря аппетита, установили британские ученые.

Не лучше ситуация и по другую сторону Ла-Манша. В Париже из-за распространения омикрон-штамма отменили праздничные мероприятия в новогоднюю ночь на Елисейских полях. Для британцев республика ужесточает правила въезда.

"Мы находимся в середине пятой волны, ежедневно выявляют по 50 тысяч новых случаев, растет число госпитализаций, увеличивается количество занятых коек в отделениях интенсивной терапии. Сейчас начали переводить пациентов из Марселя в Бретань, потому что больницы в некоторых регионах Франции слишком перегружены", – сообщила в эфире телеканала ВВС французский эпидемиолог Кэтрин Хилл.

Австрия с 20 декабря закрывает границы для всех, кроме привитых и переболевших. Командование эпидемиологической ситуацией в стране передают военным. Антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом возглавил генерал-майор вооруженных сил. Но и у него вместо стратегии и тактики пока что одни вопросы.

"Речь идет о детальной и всесторонней оценке так называемого врага – вируса. Как он себя ведет? Что нам делать дальше? Что будет в долгосрочной перспективе? Также надо оценить собственные силы, в каком состоянии население Австрии? Какие у нас есть возможности противостоять вирусу?" – говорил на пресс-конференции генерал-майор вооруженных сил Австрии Рудольф Стридингер.

По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон-штамм выявлен уже в 89 странах.

В США инфицированных им уже сотни тысяч. Только в Нью-Йорке за сутки заболели больше 20 тысяч человек, это максимум с начала пандемии. Некоторые бродвейские театры даже отменили представления, вот только зрителей, похоже, не предупредили.

А в Китае власти пытаются не допустить вспышки заболеваемости в канун зимней Олимпиады. Поэтому жителям Пекина рекомендуют не покидать город на новогодние каникулы, а отметить праздник дома, без масштабных торжеств.