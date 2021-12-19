На распространение "омикрона" Нидерланды ответили жестким карантином

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов страны Марк Рюттезаявил, что для предотвращения слишком быстрого распространения варианта коронавируса "омикрон" в стране вводится жесткий карантин. "Нидерланды опять вынуждены закрыться", – сказал он.

В соответствии сприятым решением с воскресенья, 19 декабря, в Нидерландах будут работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины, а также библиотеки и школы вождения. Все другие предприятия торговли, заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские будут закрыты. Пока карантинные меры введены до 14 января 2022 года, но они могут быть продлены при необходимости.

При этом профессиональные спортивные соревнования продолжатся, но без зрителей, как это было и ранее. Все учебные заведения будут закрыты как минимум до 9 января, передает ТАСС.

Жителям страны настоятельно рекомендуется оставаться дома, избегать скоплений людей, соблюдать меры социального дистанцирования и принимать не более двух гостей в день. Исключение сделано только для празднования Рождества и Нового года, когда можно будет принимать до четырех гостей.

По оценке главы Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов Япа ван Диссела, "омикрон" станет доминирующим в Нидерландах приблизительно в период между Рождеством и Новым годом. Он отметил, что иммунитет, приобретенный, в том числе, за счет вакцинации, защищает от "омикрона" хуже, чем от "дельты", а бустерная вакцинация повышает иммунитет и защищает если не от заражения, то от тяжелого течения заболевания.