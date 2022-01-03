"Омикрон" не замедляется: как борются с новым штаммом в Западной Европе

В Великобритании все учащиеся после возвращения с рождественских каникул должны сдать тест на ковид. Власти вводят в школах масочный режим. А во Франции маски в общественных местах теперь обязательны даже для детей с 6 лет. Национальная ассамблея страны начала рассматривать законопроект о вакцинном пропуске. Если документ будет одобрен, непривитые граждане не смогут ходить в рестораны, музеи, театры. Как борются с ковидом в других странах Западной Европы?

Тест на антитела – сейчас самый популярный товар почти в каждой стране Европы. Их не хватает в медицинских учреждениях и аптеках. В Португалии из-за наплыва испанских туристов нагрузка на тест-центры резко возросла. Многочасовые очереди и в аэропорту, и даже в городе.

- Проблема в аэропорту и в городе заключается в том, что много испанцев приезжает сюда на Новый год, невозможно сдать тест на COVID в Лиссабоне, в городе, где живет полтора миллиона человек и много туристов. Нет никакой социальной дистанции.

- Я жду шесть с половиной часов. В аптеках все распродано, записаться невозможно. У нас была запланирована встреча, но они звонят теперь, чтобы мы ее отменили. Это абсурд!

Очереди за тестами и в Испании, причем многие как раз заражаются в этой толпе. Из-за "омикрона" количество желающих срочно получить бустерную третью дозу вакцины в Испании возросло в несколько раз. Получить прививку без предварительной записи достаточно сложно.

Приоритет – группам риска. В стране полным ходом идет вакцинация детей.

"Омикрон" замедляться не собирается: заболевших столько, сколько не было за все время пандемии. Но успешная вакцинация почти 80 процентов населения позволяет снизить нагрузку на реанимации – заняты 20 процентов коек.

При этом – колоссальный рост числа обращений в первичное звено здравоохранения. К этому больницы оказались не готовы. На первых полосах газет снова медики: не хватает терапевтов, медсестер на тестировании, врачи устали.

Похожая картина и в соседней Франции, до которой от испанской Каталонии всего несколько километров. У многих там загородные дома, проживают родственники. Граница открыта. Минздрав страны фиксирует больше 230 тысяч случаев заболевания в сутки. Чтобы экономика не останавливалась полностью, карантин сокращают при условии отрицательного теста.

"Ежедневно заражается более 200 000 человек, это около миллиона человек в неделю, в среднем от 5 до 10 контактов. В таких случаях очень быстро Франция косвенно окажется в состоянии локдауна", – говорит эпидемиолог, профессор общественного здравоохранения Университетской больницы Лилля Филипп Амуйель.

Тем временем жесткий локдаун по-прежнему в Нидерландах После прошедших акций протеста медики готовятся к росту числа заражений. До 14 января не работают магазины, кроме продуктовых. Закрыты школы, а взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.

Скорее всего, число новых случаев увеличится и в Германии, где протестующие против ограничений и ковид-паспортов также выходили на улицы.