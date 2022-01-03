Профессор указала на признак ослабления COVID-19

Появление омикрон-штамма указывает на то, что коронавирус начинает ослабевать, заявила профессор Тартуского университета (Эстония) Ирья Лутсар.

Она обратила внимание на то, что в настоящее время заболеваемость растет, но смертность не увеличилась, а медицинская система не перегружена. Повышается и иммунитет населения – все больше людей вакцинировались или переболели.

"Однако я по-прежнему считаю, что в ВОЗ правы: ничто не закончилось, пока оно действительно не закончится", – указала профессор.

Лутсар напомнила, что в мире еще много стран с низким уровнем вакцинации, где, по всей видимости, не было крупных вспышек заболевания. Там могут появиться новые штаммы. Однако, как надеется специалист, последующие мутации не смогут быстро распространяться, подавлять иммунитет и провоцировать тяжелое течение заболевания, пишет ТАСС.

Ирья Лутсар является профессором кафедры медицинской микробиологии Тартуского университета. В прошлом году она возглавляла научный совет при правительстве Эстонии.

В последних числах декабря 2021 года глава отдела инфекционных заболеваний департамента здоровья Эстонии Ханна Сепп сообщила, что штамм "омикрон" стал в стране доминирующим.