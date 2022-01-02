"Омикрон" оказался не так вреден для легких

Штамм "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19, считают несколько специалистов из США и Японии. Как пишет Research Square, серия экспериментов на мышах и хомяках показала, что животные испытывали более легкие симптомы и реже теряли вес.

Ранее сообщалось, что у омикрон-штамма уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими.

Как полагают исследователи, скоро произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии.