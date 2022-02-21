Пандемический прогноз и советы от ВОЗ

Пандемия коронавируса может подойти к концу в текущем году, заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. В интервью ТАСС она отметила, что что после волны "омикрона" в мире не будет больших всплесков заражений — такую вероятность не исключают эпидемиологи.

Однако спад пандемии не означает исчезновение вируса. Вирус сохранит способность к мутации, поэтому в ВОЗ пока не прогнозируют дальнейшее развитие ситуации. Правда, с осторожным оптимизмом замечают, что большие вспышки закончатся, когда ""омикрон" обойдет весь земной шар".

В ВОЗ пока не рекомендуют отказываться от коронавирусных ограничений. К тому же штамм "омикрон" способен вызвать и тяжелое течение заболевания, поэтому уязвимым группам населения необходимо прививаться.

Для поддержания собственного иммунитета Вуйнович рекомендует россиянам в зимне-весенний период больше ходить пешком и пить витамины. Отказываться от масок в общественных местах, по ее оценке, пока не следует.

Эксперты ВОЗ планируют в марте посетить производственные площадки, где выпускают российскую вакцину "Спутник V".