В ВОЗ не исключили, что "омикрон" победит пандемию

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключает, что пандемию коронавируса позволит победить штамм "омикрон".

"Да, это возможно", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос. Видео этого интервью доступно на медиаплатформе "Смотрим".

Вместе с тем Вуйнович оговорилась, что пока об этом говорить рано, поскольку пациентов с "омикроном" пока недостаточно. Она призвала подождать неделю-полторы, чтобы специалисты смогли получить новые данные.

Представитель ВОЗ отметила, что, даже если пандемию удастся победить, коронавирус не уйдет, а перейдет в эндемическую ситуацию, как грипп. Тем не менее случаев заражения станет гораздо меньше.

По ее словам, ВОЗ обеспокоена скоростью распространения омикрон-варианта. "Большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. И этого мы опасаемся", – пояснила Вуйнович.

Она также выразила надежду на то, что клиническая картина у зараженных вариантом "омикрон" будет не такая серьезная, как у заболевших, например, дельта-штаммом. Однако это не значит, что не будет серьезно заболевших, указала эксперт.

Она добавила, что в случае с "омикроном" эффективны те же методы и лекарства, что и для предыдущих штаммов. "С каждым днем добавляются новые лекарства, так что надо опираться на науку", – сказала Вуйнович.

Кроме того, представител ВОЗ сообщила, что в России наблюдаются хорошие признаки по изменению эпидемиологической обстановки, можно говорить о чертах, характерных для выхода на плато. Но предостерегла: абсолютно успокаиваться не надо.