Создали ли биохакеры омикрон-штамм – мнение ученых

Российские вирусологи дали оценку появившимся сообщениям об искусственном происхождении нового штамма коронавируса "омикрон". В эфире "Радио России" в программе "Посоветуйте, доктор!" член-корреспондент РАН Петр Чумаков допустил, что "омикрон" может быть рукотворной живой вакциной. По его словам, биохакерство – давняя проблема, а биохакеры могут оказать заметное влияние на вирусологию.

Его коллега – член-корреспондент РАН Сергей Нетесов уверен, что "омикрон" имеет естественное происхождение. С ним согласен академик РАН Виталий Зверев. В качестве доказательства он привел похожие примеры, встречающиеся в природе. В Японии штамм коронавируса мутировал до такой стадии, что "уничтожил сам себя".

Чумаков отметил, что официально такой способ биохакинга не применяется, хотя за подобными разработками будущее. В числе причин отказа от таких технологий – временные затраты. "Быстрее закончится пандемия, чем удастся преодолеть все бюрократические препоны на этапах внедрения вакцины. Это очень затратно по времени", – считает ученый.

Зверев, предположил, что биохакеры вполне могут трудиться в лабораториях в той же Грузии или на Украине. Но это уже вопрос биоэтики.

Новый штамм "омикрон", вытесняющий штамм "дельта", впервые выявили на юге Африки в конце ноября. В России зафиксировали уже 25 случаев заражения. Отмечается, что все заразившиеся переносят болезнь в легкой форме.