События в Казахстане: власти подсчитывают ущерб

В Казахстане правоохранительные органы полностью "зачистили" от радикалов площадь Республики в Алма-Ате и бывшую резиденцию президента.

Но экстремисты продолжают атаковать. Только в Алма-Ате погибли 18 силовиков, двоим радикальные исламисты отрезали головы.

Ранены почти 800 полицейских и военных. Пострадали не менее тысячи жителей, свыше 400 человек находятся в больницах. Экстремисты избили многих, кто попался под руку. Также много случаев насилия над женщинами.

Задержаны около 2,5 тысячи радикалов и мародеров. Разграблены свыше тысячи магазинов, ресторанов и кафе. Радикалы сожгли и Золотой фонд казахского кино. По предварительным данным, ущерб оценивают в 100 миллионов долларов.