Президент Казахстана: экстремистами командуют из единого центра

На Алма-Ату было как минимум шесть волн атак террористов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Общее число нападавших он оценил в 20 тысяч. В стране уже задержаны почти четыре тысячи радикалов и мародеров. Идет антитеррористическая операция.

Введен "красный" – максимальный уровень опасности. Экстремисты продолжают атаки, поджоги и зверские избиения людей на улицах. Пострадали более тысячи жителей. Есть погибшие. Некоторых силовиков радикальные исламисты обезглавили.

Ранены свыше 800 полицейских и военных. Задержанные в Шымкенте экстремисты рассказали, что получили оружие, деньги и некий напиток с наркотическими веществами. Только в Алма-Ате мародеры разграбили около тысячи магазинов. Из-за этого закрыты многие продуктовые. Ущерб пока оценивают в 200 миллионов долларов.

Но предупреждают, что он намного больше. По некоторым оценкам, до полутора миллиардов долларов.

Также сообщается, что президент Казахстана представит кандидатуру нового главы правительства 11 января.