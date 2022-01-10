Тема:

Режим ЧП в Казахстане 21 минуту назад

10 января 2022 11:02

Токаев перечислил жуткие подробности о "террористической войне"


Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал январские беспорядки в стране "самым тяжелым кризисом за всю историю независимости". На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в понедельник Токаев рассказал, что основной удар террористов был направлен против Алма-Аты. Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам Токаева, захват Алма-Аты открыл бы террористам путь на юг страны и позволил бы позднее захватить весь Казахстан.

Президент Казахстана рассказал, что есть погибшие среди мирного населения. Власти выясняют точное количество погибших.

Токаев подтвердил, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью – двоим военнослужащим отсекли головы.

По данным властей Казахстана, участники нападения силой забирали тела подельников из моргов, чтобы замести следы.

Как заключил Токаев, Казахстану была объявлена террористическая война.

общество политика Казахстан террор ОДКБ новости

Ранее по теме