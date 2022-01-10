Токаев перечислил жуткие подробности о "террористической войне"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал январские беспорядки в стране "самым тяжелым кризисом за всю историю независимости". На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в понедельник Токаев рассказал, что основной удар террористов был направлен против Алма-Аты. Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам Токаева, захват Алма-Аты открыл бы террористам путь на юг страны и позволил бы позднее захватить весь Казахстан.

Президент Казахстана рассказал, что есть погибшие среди мирного населения. Власти выясняют точное количество погибших.

Токаев подтвердил, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью – двоим военнослужащим отсекли головы.

По данным властей Казахстана, участники нападения силой забирали тела подельников из моргов, чтобы замести следы.

Как заключил Токаев, Казахстану была объявлена террористическая война.