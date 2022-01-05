Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером 5 января проводит совещание, посвященное обстановке в стране, где уже несколько дней продолжаются беспорядки, столкновения и погромы.

В ходе совещания президент сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией, полагаясь на договор о коллективной безопасности, обратился к главам государств ОДКБ с просьбой "оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы". Он указал, что считает такое обращение абсолютно уместным и своевременным.

Погромщиков в Алма-Ате и других городах Токаев назвал террористическими бандами и заявил, что они прошли подготовку за рубежом.

"Учитывая, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии", – подчеркнул глава государства, слова которого цитирует "Интерфакс".

Токаев сообщил также, что террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алма-Ате захвачен аэропорт, где находятся пять самолетов, в том числе иностранные. "Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму", – подчеркнул президент.

Токаев сообщил также, что террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алма-Ате захвачен аэропорт, где находятся пять самолетов, в том числе иностранные. "Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму", – подчеркнул президент.

Он заявил, что орудующие в стране банды захватывают помещения, где хранится стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. Кроме того, в настоящее время под Алма-Атой идет бой террористов с воздушно-десантным подразделением Минобороны республики, пишет РИА Новости.

Президент Казахстана обещал гражданам страны сделать все для защиты их интересов, добавляет ТАСС.