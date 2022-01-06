Режим ЧП и вооруженные столкновения: ситуация в Казахстане

Председатель Совета ОДКБ – премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что существует угроза национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванная, в том числе, вмешательством извне. По этой причине в республику направляются миротворцы ОДКБ на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в стране.

В настоящее время идет переброска контингента самолетами на территорию республики. В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Их основная задача – охрана важных государственных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле.

Российские миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Как сообщили в секретариате ОДКБ в состав коллективных миротворческих сил вошли подразделения и воинские части ВДВ.

Беспорядки продолжались в Казахстане всю ночь. Самые массовые – в бывшей столице Алма-Ате. В город введены войска. Мародеры грабят банки, магазины, в том числе оружейные. Стрельба не стихла и с рассветом. Попытку штурма здания городской полиции смогли предотвратить.

Власти отмечают слаженность действий бандформирований. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром поручил принять меры по защите диппредставительств и иностранного бизнеса и создать следственную группу из представителей Генпрокуратуры и МВД для выявления причин беспорядков и установления виновных.

В столице Казахстана, как и по всей стране, действует режим чрезвычайного положения, объявленный накануне ночью. Подъезд к президентскому дворцу закрыт. Установлены бетонные блоки, стянута военная техника, усилены полицейские патрули.

Алма-Ата ночью была разгромлена. Толпы мародеров, сотни разграбленных магазинов, крупные торговые центры и оружейные магазины. В сети гуляет видео с кадрами, как оружие протестующим подвозят на машинах.

Как ночью заявил президент Токаев, происходящие события – это в первую очередь террористическая атака на народ Казахстана. Осознавая масштаб угрозы, Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

Вооруженные банды накануне вечером смогли взять под контроль крупнейший город Казахстана. О том, как обстоят дела сейчас, очень мало информации – отключен интернет, перебои с мобильной связью.

Очевидцы из Алма-Аты сообщают о том, что утром в центре города правительственные войска взяли в кольцо несколько сотен протестующих. Но как развивалась ситуация дальше – неизвестно.

Попытка штурма здания полиции Алма-Аты была предпринята в ночь на четверг. Сообщается, что десятки нападавших ликвидированы. Накануне толпы вооруженных бандитов захватили Акимат.

Были захвачены прокуратура и МВД. Полностью уничтожены офисы сразу нескольких телеканалов. Захвачен и разгромлен аэропорт Алма-Аты. Позже правительственным войскам его отбить, но рейсы сейчас он не принимает.

Ночью вооруженная группа бандитов напала на колонну военно-десантных войск. Это произошло в пригороде Алма-Аты. Завязался ожесточенный бой.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области – нефтедобывающем регионе на западе страны – выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками.

5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко. Также пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".