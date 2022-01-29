События в Казахстане: вскрываются факты, которые трудно представить

Одна из групп бандитов, участвовавших в беспорядках в Алма-Ате в начале января этого года, жила в пятизвездочном отеле, ее командный штаб располагался на первом этаже гостиницы "Казахстан". Такой "интересный факт" привел в телевизионном интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы республики, сейчас вскрываются "факты, которые раньше было себе трудно представить", передает РИА Новости.

"Кто за этим стоит, как по-вашему?" – поинтересовался Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".

Это, по словам главы Казахстана, предстоит установить следствию, ход которого Токаев предвосхищать не хочет. Многие из участвовавших в беспорядках боевиков уже покинули Алма-Ату: растворились в сельской местности, ушли в соседние республики, замаскировались по-другому – например, сбрив бороды. При задержании они "кричат, что они случайные прохожие", добавил глава республики.

По мнению Токаева, январские события в его стране были тщательно спланированы и преследовали целью ликвидацию государственных институтов, подрыв конституционного строя и захват власти. По своей сути это была террористическая операция с привлечением боевиков из-за рубежа, говорит он.

В ходе недавних беспорядков в Казахстане погибли 227 человек, из них 19 – сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения, напоминает "Интерфакс".

По просьбе Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были направлены силы Организации Договора о коллективной безопасности. 19 января миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в республике. В производстве следственно-оперативных групп по состоянию на 25 января находилось свыше 2 тысяч уголовных дел по январским событиям, арестованы по этим делам более 800 человек.