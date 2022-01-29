Пресс-секретарь пояснил, почему Токаев предпочел русский казахскому

Русский язык был выбран для интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с целью большего охвата аудитории, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее Токаев дал интервью государственному телеканалу "Хабар 24". Так как его смотрела в том числе зарубежная аудитория, основным языком был выбран русский.

Во время беседы с корреспондентом телеканала, Токаев рассказал о причинах и последствиях трагических событий января, политических и социальных реформах, взаимоотношениях с другими странами.

"Сегодня в эфире республиканских телеканалов выходит интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева", сообщил пресс-секретарь политика Берик Уали в соцсетях. Уточняется, что после трагических событий января на имя главы государства поступило множество просьб об интервью от российских, европейских, азиатских, американских СМИ. В пресс-службе пообещали, что следующее интервью местной прессе выйдет на казахском языке.