Токаев: российские миротворцы испугали террористов

В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что российские миротворцы во время январских митингов в Казахстане сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения террористов, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Как известно, в начале января по Казахстану прокатилась волна массовых протестов. Сначала против двукратного роста цен на сжиженный газ выступили жители городов Жанаозен и Актау на западе страны. Позже к ним присоединились жители других городов, в том числе Алма-Аты, старой столицы и крупнейшего города республики.

Началось мародерство, боевики крушили госучреждения, отбирали оружие. В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.

В результате беспорядков ранения получили порядка 1 тысячи человек, пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Для нормализации обстановки в стране Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.