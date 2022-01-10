За участие в казахстанских беспорядках наемникам платили 90 тысяч тенге

Стала известна цена участия в беспорядках в Казахстане. Обнародованы кадры допроса одного из уроженцев Киргизии, на которых он рассказал: ему пообещали 90 тысяч тенге (что составляет около 15,2 тысячи рублей), а также бесплатное проживание в Алма-Ате.

"Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге, – рассказал мужчина. – Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алма-Ату. И меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана".

Допрашиваемый рассказал, что, когда начался митинг, он испугался и вернулся в предоставленную ему квартиру. Затем он попытался вернуться в Киргизию и был задержан военными.

По утверждению родственников и друзей, задержанный на видео – вовсе не безработный. Это Викрам Рузахунов, джазовый музыкант. Казахстанские силовики опровергают эту информацию.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года. Акции, вызванные повышением цен на топливо, переросли в беспорядки. Погибли 16 силовиков. Более тысячи человек пострадали.