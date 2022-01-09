Сидели дома, слушали взрывы: эвакуированные из Казахстана россияне – о жутких новогодних каникулах

В Казахстан прибыли все запланированные силы ОДКБ. Как сообщил главнокомандующий операцией Андрей Сердюков, миротворцы приступили к выполнению задач. Они охраняют военные, государственные и социально значимые объекты в Алма-Ате и прилегающих к городу районах. А еще помогают россиянам, которые гостили в стране, вернуться домой.

В аэропорту Алма-Аты впервые за последнюю неделю гражданские пассажиры. Из Казахстана в Россию военным бортом вылетает сто человек. Один из них – Денис из Москвы.

- Летите домой?

- Домой, домой в Москву.

- А здесь работали?

- Нет-нет, на отдыхе были.

- Какая была обстановка?

- Наколенная. Выстрелы были. Мы в этот день приехали к аэропорту, когда захватывали аэропорт.

Вместе с детьми на отдых в Казахстан из Екатеринбурга приезжала и Ольга Джанич, но покататься на лыжах они успели лишь несколько дней. Рядом с их отелем в центре Алма-Аты начались беспорядки и стрельба.

"Потом сидели дома, слушали взрывы. – Прям было слышно? – Конечно. Мы уже были в центре города рядом с площадью революции", – рассказывает Ольги Джанич.

Всего до Москвы в планах отправить 10 самолетов – это 10 000 человек, среди которых не только россияне. Доставят их до аэродрома Чкаловский.

Военно-транспортные Ил-76 – далеко не бизнес-класса, но это единственная возможность улететь из Алма-Аты, потому что рейсов гражданских тут до сих пор нет.

- Лучше, чем под пулями сидеть. Домой хочется, спасибо большое.

- Спасибо миротворцам и спасибо людям, которые сейчас находятся в аэропорту, они очень позаботились – дали теплый чай, указали, где медпункт.

Оперативно организовать отправку получилось лишь благодаря российскому консульству. Российские военные в составе миротворческих сил ОДКБ продолжают обеспечивать безопасность на государственных военных стратегических объектах Казахстана и там, где радикальные группировки вступали в столкновение с казахстанскими стражами правопорядка. Военный пост пришлось выставить даже в торговый центр на окраине Алма-Аты.

Этот центр дважды ограбили вооруженные мародеры. Камер наблюдения не стеснялись. Двери просто выламывали арматурой. Охрана магазина выстроила баррикады, защищалась с помощью пожарных гидрантов. Пострадали двое сотрудников службы безопасности торгового центра. Видно, что налетчики знали, куда идти и что брать. Вскрыли почти все банкоматы. Крупногабаритную технику не забрали. Торговый центр, разумеется, сейчас не работает.

Местные жители стали невольными свидетелями беспорядков, многие до сих пор на улицу выходят лишь в случае крайней необходимости.

"Я почему выглянул? были какие-то хлопки, как от шумовых гранат. А на самом деле эти хлопки были вот – двери выбивали, наверное. Садились в машину и уезжали, полиции не было. Вон участковый пункт полиции за углом. Это под райотделом происходило, ни одного полицейского не было", – рассказывает Сергей Соколов, местный житель.

В Алма-Ате все еще нет интернета. Школьникам и студентам продлили каникулы. На улицах пусто, закрыты банки, госучреждении и магазины.

"Я город в таком виде никогда не видела, мне трудно", – говорит местная жительница.

Люди вынуждены брать в долг продукты, наличные кончились, а снять деньги нет возможности – банкоматы не работают.

"Денег нету, банки не работают, банкоматы не работают. Веришь на слово – ничего страшного, записала в книжку, потом пришли – отдали, – говорит Виктор Кадышев, владелец магазина.

Ситуация начала стабилизироваться лишь с приходом миротворческих сил ОДКБ. Они завершили развертывания на территории республики Казахстан.

"Коллективные подразделений выполняют задачу по охране социально значимых объектов. Выполнение задач будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране", – говорит Андрей Сердюков, командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в республике Казахстан.

"Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволит нам высвободить органы для борьбы с терроризмом", – заявил Султан Камалетдинов, заместитель министра обороны республики Казахстан.

Местные власти уже в понедельник обещали открыть центр обслуживания населения, но контртеррористическая операция еще продолжается.