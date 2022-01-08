Больше трех тысяч миротворцев из стран ОДКБ прибыли в Казахстан

Стабилизации обстановки в Казахстане способствует присутствие миротворческих сил. В стране находятся военнослужащие всех стран, входящих в ОДКБ. Накануне вечером прибыли первые бригады из Армении, Таджикистана и Киргизии. Российские и белорусские военные прилетели ещё раньше.

Пять часов полета и очередной борт с российскими миротворцами прибывает в Казахстан. И прибывает, что интересно, в международный аэропорт Алма-Аты. На борту – лучшие из лучших. Десантники из Ульяновска и Иванова, которые в ближайшее время будут отвечать за безопасность в республике.

"Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Казахстана взял под контроль аэропорт Алма-Аты, Обеспечивается безопасность расположенного в городе генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов", – сообщил Игорь Конашенков, Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Воздушная группировка Минобороны России – более 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124. Помимо подразделений российского контингента перебрасывают также миротворцев из Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. И все это – в круглосуточном режиме. На аэродром Жетыген самолеты Ил-76 доставили белорусских десантников из состава 103 воздушно-десантной бригады.

Вот так сейчас выглядит взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алма-Аты. Как заявляют казахстанские силовики, территория полностью под их контролем. Но гражданские рейсы аэропорт пока не принимает.

А это кадры из армянского аэропорта Звартноц, где на трех российских транспортниках в охваченную беспорядками республику отправились сто миротворцев. В ходе миссии они тоже будут обеспечивать охрану инфраструктурных объектов стратегического значения.

Еще двести военнослужащих вылетели из Таджикистана. Ранее они неоднократно участвовали в антитеррористических учениях ОДКБ как на собственных полигонах, так и на территории других государств-членов организации.

Решение оказать помощь союзнику принял парламент Киргизии. В группировку, которая двумя бортами уже отправилась в Казахстан с авиабазы Кант, вошли 150 бойцов спецназа "Скорпион" и почти 20 единиц техники.

Процесс переброски и боевого развертывания отработан до автоматизма на неоднократных учениях, в том числе и совместных с Казахстаном. Все свое миротворцы из России привезли с собой. На разгрузку – считанные минуты.

На взлетно-посадочной полосе – боевые машины десанта БМД-4, бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, станции спутниковой связи и комплексы радиоэлектронной борьбы. Контингент – больше трех тысяч военнослужащих. Большинство из них из России.

Российские миротворцы выдвигаются из алматинского аэропорту к месту дислокации. В городе – комендантский час. На улицах практически никого нет. Мобильная связь и интернет по-прежнему заблокированы.