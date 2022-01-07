Аэропорт Алма-Аты взят под контроль российскими миротворцами

Российские десантники, отправленные в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ, совместно с правоохранительными органами республики взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Кроме того, военнослужащие обеспечивают безопасность российского генерального консульства и других важных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Миротворческие силы были направлены в Казахстан после возникновения в республике массовых беспорядков. В стране введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ.

От России в республику были отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. В Минобороны РФ подчеркнули, что все военнослужащие имеют специальную подготовку и реальный боевой опыт.