В Казахстан прибыли миротворцы из России, Казахстана и Киргизии

По просьбе президента Казахстана ОДКБ направила в республику миротворцев. Российские подразделения уже начали прибывать и приступили к выполнению поставленных задач. В первую очередь это охрана важных объектов и содействие местным силам правопорядка.

Также в Казахстан отправилась миротворческая рота из состава 103 воздушно-десантной бригады сил спецопераций Белоруссии. Как сообщил министр обороны страны, подразделение прошло весь комплекс обучения.

Киргизия по линии ОДКБ отправила подразделения 25 бригады спецназначения "Скорпион". Они имеют большой опыт в урегулировании конфликтов.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать 2,5 тысячи человек и при необходимости могут быть усилены, заявил генеральный секретарь организации. Он подчеркнул, что миротворцы не будут принимать участие в разгоне демонстраций.