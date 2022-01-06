Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан

В Казахстан прибыли первые подразделения основных сил российских миротворцев. Их переброска прошла со штатной техникой. Всего в Казахстан будет введено 3600 миротворцев пяти стран ОДКБ. Российские десантники прибыли на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76.

Марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский" предприняли подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения воздушно-десантных войск из Кубинки, ивановские десантники перебрасывались через аэродром "Иваново-Северный", а ульяновское соединение ВДВ через "Ульяновск-Восточный".

Коллективные миротворческие силы пяти участников ОДКБ направлены в Казахстан по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое принято 6 января 2022 года.

Кроме России своих миротворцев вводят Армения, Белоруссия и Киргизия. Также на территорию Казахстана прибывают 200 таджикских миротворцев.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Формальной причиной стало двукратный рост цен на сжиженный газ для автомобилей. Митинги переросли в погромы. В Алма-Ате протестующие захватили и разгромили терминал международного аэропорта. Толпы били витрины и грабили магазины и торговые центры, жгли автомобили правоохранительных органов, скорой помощи и пожарных служб. По предварительным данным, ущерб от погромов в казахских городах оценивается почти в 40 миллиардов тенге. Это более 90 миллионов долларов, оценила Национальная палата предпринимателей "Атамекен".

Задача миротворцев Организации договора о коллективной безопасности – помощь правоохранительным органам Казахстана в восстановлении порядка, прекращение мародерства и насилия.