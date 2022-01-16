20 самолетов с миротворцами из Казахстана прибыли в Россию

Минобороны РФ сообщает о прибытии из Казахстана двадцати самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Самолеты совершили посадку в подмосковном аэропорту "Чкаловский". После разгрузки техники, вооружения и имущества военные совершили марш в пункт постоянной дислокации.

Как сообщалось, в воскресенье утром 10 самолетов ВКС с российскими миротворцами также прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский".

Ранее из Казахстан покинули миротворцы из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.

В связи с начавшимися в стране беспорядками президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам-участникам Организации Договора о коллективной безопасности. Об удачном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января.