В Подмосковье встречают самолеты с возвращающимися российскими миротворцами

На подмосковный аэродром Чкаловский прибыли 10 самолетов с российскими военнослужащими, принимавшими участие в миротворческой миссии в Казахстане.

Всего из Алма-Аты вылетели 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ, как только все они прибудут в Московскую область, на аэродроме состоится торжественная церемония с участием командования ВДВ.

Возвращение миротворцев стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана идет уже несколько дней и должно завершиться до 19 января. Ранее республику покинули подразделения из Армении, Белоруссии и Таджикистана, а также Киргизии.

Миротворцы были отправлены в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева после начавшихся там протестов и беспорядков. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ.