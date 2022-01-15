Минобороны: в Россию возвратились 17 самолетов с десантниками

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлились еще 7 военно-транспортных самолетов с российскими десантниками, которые выполняли миротворческую миссию в Казахстане.

Как уточняют военные, речь идет о 3 сверхтяжелых Ан-124 "Руслан" и 4 Ил-76. Ранее в Чкаловский прилетели 10 военно-транспортных самолетов. Впрочем, полностью всех российских миротворцев планируют вывести их Казахстана до 19 января.

Напомним, в начале 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки. Погромщики начали нападать на сотрудников полиции и военных, атаковать государственные учреждения. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Своих миротворцев прислали Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

На данный момент ситуация в стране стабилизировалась, однако в трех регионах Казахстана все еще идут антитеррористические операции.