Восемь самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

В Россию из Казахстана вернулись восемь самолетов с миротворцами. Шесть из них прибыли на аэродром Северный в городе Иваново, сообщило Министерство обороны РФ. Еще два приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский.

"По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации", – уточнили в военном ведомстве.

Весь российский контингент должны доставить на родину 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС. Первые подразделения вернулись еще в пятницу, 14 января.

Ранее бортами ВКС вернулись домой миротворцы из Армении, Белоруссии и Таджикистана. Киргизский контингент вернулся в место постоянной дислокации на штатной технике.

В первые дни 2022 года в Казахстане прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки, погромы и столкновения с силовиками. Руководство республики обратилось за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности. Страны ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворческий контингент.

Власти Казахстана заявили, что к беспорядкам в разных городах страны причастны террористические группы. В контртеррористических операциях миротворцы не участвовали: в их задачи входила охрана стратегически важных объектов.