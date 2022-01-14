В России встречают миротворцев, вернувшихся из Казахстана

В России встречают миротворцев, возвращающихся после выполнения миссии в Казахстане. Четыре самолёта Ил-76 с десантниками на борту приземлились на аэродроме в Ивановской области.

Садиться пришлось при плохой погоде, мешали сильный боковой ветер и низкие облака, но экипажи без проблем справились с этими трудностями. В числе вернувшихся есть подразделения ВДВ из нескольких регионов, в том числе из Костромской области.

По данным информагентств, из Казахстана в Минскую область вылетели десять самолетов с миротворцами ОДКБ Белоруссии.

В самом Казахстане обстановка улучшается день ото дня. Так, в Нур-Султане (бывшая Астана) уровень террористической угрозы снизили с красного до оранжевого. Комендатура города разрешила во время комендантского часа встречать и провожать пассажиров в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, но при себе должны быть билеты и удостоверения личности.

В связи с тем, что ситуация в стране стабилизируется, заработал аэропорт Алма-Аты, в Минобороны России заявили: вывоз россиян самолётами министерства завершается. За прошедшие дни военные транспортники помогли покинуть республику более чем двум тысячам человек.