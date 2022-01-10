Вывозные рейсы и 8 тысяч задержанных: ситуация в Казахстане

Число задержанных в связи с беспорядками в Казахстане приблизилось к 8 тысячам, такие сведения приводят в оперштабе республики. 10 января в 10 утра по московскому времени состоится внеочередной саммит ОДКБ. Миротворцы организации прибыли в Казахстан для охраны важных объектов. Также они помогают россиянам, пожелавшим вернуться на родину, покинуть республику.

Этот перелет из Алматы в Москву до аэродрома Чкаловский длился более 4 часов, и вот – самые заветные секунды. Военно-транспортный ИЛ-76 тормозит на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Для пассажиров это в новинку – ведь гражданские самолеты сюда не летают.

Это специальный вывозной рейс, его не увидишь на табло международных прилетов в обычном расписании. Так в Россию из Казахстана доставляют граждан нашей страны, которые добровольно выразили желание вернуться на родину. На первом борту – 100 человек.

Среди пассажиров много тех, кто прилетел в Казахстан к родным на новогодние праздники, а потом уже не смог вернуться самостоятельно. Школьница Лиза Домнина приехала к папе из Симферополя, министерство обороны разрешило отцу сопровождать ее в Россию.

Дмитрий Домнин: "Хочу передать слова благодарности министерству обороны за предоставленную возможность сопроводить ребенка, и также посольство России в Алма-Ате за предоставленную информацию. Что оно все объяснили и все было очень просто сделать".

Спецрейсами Минобороны в Россию доставили и туристов, которые на каникулах жаждали освоить трассы на горнолыжных курортах в окрестностях Алматы.

"Мы настолько счастливы, что нас вывезли, мы с удовольствием долетели достаточно нормально. Несмотря на то, что это был военный борт", – говорит туристка Тамара. С ней согласен Дмитрий: "Долетели прекрасно, рейс взлетел как пушинка, все аккуратно. Очень комфортно было. Спрашивали, как наше состояние. Постоянно интересовались. Ну молодцы, просто супер!"

Пассажиров заранее предупредили, что в ИЛ-76 пустят без багажа – с собой можно было взять только ручную кладь. Но для семей с детьми сделали исключение – они смогли забрать коляски. Маленькая Эмилия старательно поправляет папе капюшон, как будто понимает все тяготы взрослых.

Алексей и Эмилия: "Изначально к друзьям поехали, но хотели отдохнуть, покататься на лыжах. Что получилось уехать, очень благодарны нашим властям, все-таки оперативно организовали эвакуация, потому что мы проживали как раз в центре города, где все взрывалось и перестрелки были. Честно говоря, даже не знали, как выбираться оттуда".

Чтобы попасть на вывозной рейс, нужно обратиться в министерство иностранных дел России. Там открыли горячую линию. В посольстве нашей страны в Казахстане формируют списки пассажиров. Желающих уже 1600 человек. Многим пришлось либо уехать раньше намеченного срока, либо наоборот – ждать несколько дней.

Алла Зайцева: "Спасибо, что нас так быстро вывезли. Потому что у нас были билеты на 13-е, а находиться там уже было страшно".

Всего в Чкаловском за один день приземлились сразу три самолета Ил-76 министерства обороны. И каждый, что называется, был заполнен под завязку.

"Спасибо Владимиру Владимировичу, что вывез русских! Мы практически не выходили из отеля, поэтому кроме выстрелов ничего не слышали, муж выходил за питанием за детским. Слава богу что уехали. Хорошо дома " – говорят пассажиры.

Для всех прилетающих – стандартные процедуры. Сначала пограничный контроль, затем таможенный, и обязательно эпидемиологический. Санитарные меры в условия пандемии коронавируса лишними не бывают.

Сейчас ситуация в Казахстане, как заявляют власти страны, постепенно стабилизируется. Но несмотря на это, с авиасообщением пока проблемы. Только в воскресенье в республике отменили около 30 международных рейсов – в том числе в Москву и Петербург, и более 120 внутренних. Поэтому, чтобы россияне смогли добраться домой, снова придется задействовать военно-транспортные самолеты. Как подчеркнули в российском МИДе, пока на родину не вернутся все желающие.