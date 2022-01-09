"Аль-Каида" или фонд Сороса: кто стоит за беспорядками в Казахстане

Обстановка в Казахстане стала важной темой для целого ряда телефонных переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно в течение недели созванивался с лидерами ОДКБ – президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который председательствует сейчас в организации.

Несколько телефонных разговоров у Путина было с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана. Отдельно Токаев выразил Путину признательность за помощь. Кроме того, президент России поддержал идею провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности. Как подтвердил пресс-секретарь главы государства, такая встреча с участием Путина намечена уже на 10 января.

Очевидно, что к этому разговору лидеров будет уже больше оперативных данных о событиях, в результате которых погибли жители Казахстана, в том числе трое детей. 10 января в стране объявлен общенациональный траур. Сейчас понятно следующее: оружие бандитам подвозили машинами и в открытую раздавали на площадях. Жертвами хаотичной стрельбы становились случайные прохожие. Участники беспорядков не давали работать пожарным и скорой помощи. Координировались действия погромщиков в том числе из-за рубежа.

В белом джипе с иностранными номерами пытались бежать из Алма-Аты участники погромов, но были задержаны полицией. В багажнике – оружие и награбленное.

В городе Тараз – вообще арсенал, которого хватило бы на целый отряд: карабины, автоматы, снайперская винтовка.

Таких арестованных по стране уже несколько тысяч, и у каждого при себе был пистолет или нож. Это точно не участники мирных протестов, какими их поначалу хотели представить.

"Он, похоже, руководит действиями звена. Это хорошо видно на кадрах, снятых у здания сожженного телеканала "Казахстан" – одетый в красную куртку указывает остальным, куда идти", – говорит член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Рахим Ошакбаев.

В больницах очень много людей – не граждан Казахстана, которые в том числе говорят на арабском. Было проникновение из соседних стран, с юга.

Оружие привозили и раздавали централизованно – с машин, вот кадры из Алма-Аты, а это – уже десятки стволов – из Чимкента. Хорошо отработанная тактика уличных боев.

"Идет гражданское население в качестве заслона, его выставляют на первый план, а сзади уже хорошо организованные боевики, которые в конечном итоге, обеспечив себе доступ к желаемым объектам, будь то социальная инфраструктура, здания, в которых расположены органы власти, правоохранительные органы, возможно находятся склады с оружием", – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Тех, кто их снимал, демонстранты не зря забрасывали камнями: на видео можно расслышать, как в толпе кричат "Аллах акбар". Исламский такбир. Все становится на свои места

"Когда вы слышите "Аллах акбар" в толпах, которые штурмуют либо администрацию президента, либо акиматы, когда вы видите, как это работает с подвозом оружия, как великолепно организовано, тактически и стратегически подготовлены группы, ну, это обстрелянные профессионалы", – отметил политолог, востоковед Евгений Сатановский.

Прежде всего захватывали объекты инфраструктуры, чтобы ограничить передвижение. Вот кадры из аэропорта Алма-Аты: пассажиры в панике разбегаются, а здание не просто разграблено – специально уничтожены все билетные кассы и представительства авиакомпаний. Боевики хотели разрушить и диспетчерскую, центр управления полетами.

В серой массе хорошо заметны яркие красные куртки – вот человек в такой среди штурмующих аэропорт. А это – в толпе, громящей пожарную машину. У него оружия нет, но очевидно, что он руководит действиями звена.

"Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алма-Ату напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты, практически во всех областях – слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость", – заявил президент Казахстана Токаев.

Поразительное зверство – тоже верный признак исламских радикалов. Убивали, не задумываясь – просто расстреливали проезжавшие мимо машины. Вот палками и железными прутами избивают полицейского, а на этих кадрах еще одного настигает пуля во время уличной перестрелки. Тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой. Последнее – заявляют в комендатуре – прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований.

"Очевидно, что это исламские боевики. Многие задаются вопросом, откуда они взялись в таких количествах, подготовленные к таким действиям, хорошо понимающие, где и как можно наносить удары, как блокировать военнослужащих, получивших оружие. Вывод только один: это те боевики из Афганистана, которых в свое время после вывода США стало там только больше и которые на сегодняшний день, почувствовав возможность, проявили себя на территории Казахстана", – говорит руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев.

На западе Казахстана, где и начинались погромы и демонстрации, традиционно сильны салафитские течения, радикальный ислам, свойственный ИГИЛу ("Исламское государство", запрещено в РФ) и "Аль-Каиде" (запрещена в РФ).

Десять лет назад в Актюбинской области шла настоящая война с полицией, в которой участвовали отряды радикалов, прошедшие боевую подготовку в Пакистане. Всего три года назад была арестована банда салафитов, державшая в страхе все междугородние перевозки в Атырау. Радикалы ушли в подполье.

"Там помимо салафитских ячеек было сильное националистическое течение, в том числе если не напрямую спонсированное некоторыми представителями органов власти официального Казахстана, то, по крайней мере, власти Казахстана не обращали серьезного внимания на такие националистические ячейки и работу зарубежных некоммерческих организаций ваххабитского толка", – эксперт Российского совета по международным делам Виктор Мураховский.

В Казахстане огромное число НКО – 22 тысячи, и две трети из них финансируются из-за рубежа. Одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где до сих пор без ограничений работает фонд Сороса – он истратил в Казахстане больше ста миллионов долларов, а вот на что именно – в отчетах не значится. Соросовские бюджеты больше были лишь в Киргизии, Армении, Грузии и на Украине – там, где уличными протестами удалось свергнуть существующую власть.

"В течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. И вы представляете, Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу, – появлялись сообщения: там обезврежена, здесь, – а о многочисленных тренировочных лагерях в горах молчали. Это страшное государственное преступление", – говорит советник президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

Арестован глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов, которого обвиняют в госизмене. Следствие разыскивает всех виновных в дестабилизации.

"Пособническую и по сути подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа", – заявил Токаев.

Волну протеста пытался оседлать беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов – на родине его обвиняют в убийстве партнера по бизнесу, на Западе – в финансовых махинациях.

"Здания акиматов занимаем, площадь перед акиматами заполняем протестующими. Ставим палатки. Организовываем дружины. Главный штаб – в Киеве. Я сам – в Париже", – признался бизнесмен.

На призыв пока откликнулась только Служба безопасности Украины, немедленно проверив тот самый киевский офис.

В этом обращении вооруженных людей в масках и с оружием, которое копирует видео "воинов халифата" десятилетней давности, сразу нашли зарубежный след. Выяснилось: подталкивает Казахстан к революции на этот раз украинский националист Корчинский. И ясно, что никакого отношения к протестам он не имеет – просто не мог не воспользоваться. Реальные же зачинщики атак на государственность Казахстана будут названы после окончания расследования.