Кукловод или марионетка: какова роль Аблязова в беспорядках в Казахстане

Напомнить о себе и использовать террористическое нападение на Казахстан в собственных целях попыталась беглая оппозиция. Заочно осужденный в Казахстане за хищения и руководство преступным сообществом банкир Мухтар Аблязов объявил себя лидером тех, кто громил казахстанские города, стрелял в полицейских, избивал журналистов и госслужащих.

Он, похоже, считает, что это его звездный час. Беглый олигарх, мошенник и заказчик убийства Мухтар Аблязов заявил, что он – лидер, ответственный за нападение на города Казахстана. Даже дал краткое руководство к действию.

"Здания акиматов занимаем, площадь перед акиматом занимаем. Ставим палатки. Организовываем дружины", – говорит Мухтар Аблязов.

Банды сжигали акиматы, грабили магазины оружия, убивали полицейских. Украинскому телеканалу Аблязов так и вовсе дал понять, что нападение готовилось давно. И цены на газ – это лишь повод.

"Социальные требования – они просто повод. Мгновенно лозунг противников режима стал следующий – долой Нурсултана Назарбаева", – объясняет Мухтар Аблязов.

"Конечно, Аблязов не самостоятелен. Конечно же, его действия полностью укладываются в некоторую единую координацию по дестабилизации обстановки на постсоветском пространстве, по созданию кольца напряженности вокруг России", – считает Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ.

Сейчас Аблязов в бегах. Он был министром энергетики Казахстана, владельцем БТА Банка, который сам же и расхитил. Путь к миллиардам начал с убийства – заказал своего бизнес-партнера Ержана Татишева и захватил его долю.

"Через 5 месяцев после смерти Ержана Татишева владельцем этого огромного финансового института, который называется БТА Банк, стал Мухтар Аблязов", – рассказывает Азамат Тлепов, судья Жамбылского суда.

В казахстанских архивах 3000 томов уголовных дел по Аблязову.

Аблязова арестовывали и за границей. Он 3 года просидел во французской тюрьме. Его экстрадиции требовали три страны: Казахстан по делу о хищении 7,5 миллиарда долларов, Россия за махинации на 5 миллиардов долларов и Украина с претензиями на 400 миллионов долларов. Но Аблязова отпустили.

Он заявил, что будет мстить. Сегодня призвал страны запада противостоять России в Казахстане. Впрочем, его слова о лидерстве над оппозицией больше похожи на попытку, что называется "оседлать волну".

"Надо понимать, что фактически он не контролирует ситуацию, которая происходит, прежде всего, в Алма-Ате. Поэтому это просто попытка получить определенный политический пиар", – считает политолог Дмитрий Абзалов.

Очевидно, что Казахстан подвергся нападению хорошо организованных групп террористов, которые, по словам президента страны, имеют и мощную медиаподдержку.

"Пособническую и подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма", – пообещал Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана.

Часть телеканалов в Казахстане не работает. Связь с перебоями. Известно, что террористы для координации используют мессенджеры. В чатах обсуждают точки сбора и подвоза оружия. А вот как позже из багажника машины раздают боевые винтовки толпе. Кураторство над бандгруппами взяли и криминальные лидеры, в частности, авторитет Дикий Арман. Сегодня вместе с сообщниками он был задержан и уже арестован судом. Контртеррористическая операция в Казахстане продолжается.