Кто стоит за беспорядками в Казахстане: три версии

В Казахстане задержаны почти четыре тысячи участников беспорядков. Среди них, по данным МВД, больше сотни боевиков и мародеров. Ущерб от погромов за сутки вырос до двухсот миллионов долларов.

Получил ранения, несовместимые с жизнью. Не офицер, не правоохранитель – сотрудник телеканала "Алматы" Муратхан Базарбаев погиб, попав под обстрел в центре города.

"На протяжении этих дней на передовой вместе с полицейскими и медиками работают журналисты. Наши коллеги так же несут потери от рук экстремистов. Как сообщает Министерство информации и общественного развития, в результате преступных действий террористов погиб сотрудник телеканала "Алматы" Муратхан Базарбаев, и ранен его коллега", – сообщают в эфире казахстанского ТВ.

О том, как якобы мирные протестующие реагируют на появление телекамер, рассказывают и репортеры канала "Астана". Оператор которого был жестоко избит во время съемок алма-атинских погромов.

"Оператор вышел из машины. В этот момент из этой толпы один из людей, – я не знаю, можно их назвать людьми или нет, это просто какие-то звери, – один из них выкрикнул: "Это журналисты, бейте его!" Толпа людей нападает, получается, они отбирают у него камеру. Били руками, били ногами, били по голове ногами. Один из людей выскакивает с этой толпой, в руках у него была то ли кувалда, то ли монтировка. Он поднимает руку кверху и кричит: "Убивайте их!", – рассказывает Анар Нуртазина, корреспондент AstanaTV.

Разгромлены и сожжены редакции телеканалов "Мир", "Евразия", "Казахстан". Не дать журналистам делать свою работу – показывать и рассказывать о происходящем – важная часть событий в Казахстане. Похоже, истинные организаторы погромов очень не хотят, чтобы о том, что на самом деле происходит в стране, узнали за ее пределами.

"Там целый ряд, большое количество правозащитных организаций, которые обучали координации, ведению протестов против власти, как вести себя на допросах, что такое свобода религии, что такое борьба с государственными средствами массовой информации. Мы ж, кстати, видим, как пять телеканалов первым делом разгромили в Алматы. Ровно тех, которые могли дать неправильную картинку в международное вещание, – в том числе, телекомпанию "Мир", – уверен Евгений Сатановский, политолог, президент Института Ближнего Востока.

О том, что стране пришлось иметь дело и с местными, и с иностранными бандитами, в своем уже третьем с начала беспорядков обращении заявил Касым-Жомарт Токаев. Правоохранительными органами Казахстана вместе с пятью членами ОПГ задержан Арман Джумагельдиев. Он же – Дикий Арман. Криминальный авторитет. Спонсировал националистические организации. В разгар пандемии – бесплатно раздавал лекарства самым социально незащищенным жителям страны. Заручился их поддержкой. С тем, чтобы в нужный момент, судя по всему, ей воспользоваться.

"Первые протесты в одной из областей Казахстана, действительно, имели социальную подоплеку, они были связаны с резким скачком цен на газ, которые выросли первого января почти в два раза. Но затем внешними силами этот протестный потенциал был использован для разжигания беспорядков в других регионах Казахстана уже под политическими лозунгами", – говорит Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба.

Причем люди, поддержавшие протест, – те, кто на самом деле считал рост цен на газ необоснованным и критическим, – даже не предполагали, во что выльются якобы мирные акции: убийства, насилие и погромы. Вот, например, разошедшееся по соцсетям видео. Его автор – Гульназ Махметова, – помогала протестующим, приносила воду и лекарства. Теперь – считает убытки. Мародеры вынесли из ее магазина все, что смогли. Что не смогли – просто уничтожили.

"Меня полностью обокрали на несколько миллионов. Вот это и называется благодарность", – рассказывает Махметова.

Орудующие сейчас в Казахстане террористические банды готовились за рубежом – еще одно официальное заявление президента страны. Причем эту самую подготовку, цитируя самого Токаева, власти проспали. Хотя об опасности эксперты говорили еще прошлым летом. Когда Соединенные Штаты в спешке бежали из Афганистана. Оставляя за собой разграбленную страну и тысячи воспитанных ими же самим радикалов, которые хлынули через границу соседних государств.

"Эти трупы безголовые были обнаружены на площади. Это почерк международных террористов. И эти террористы, которых изгнали из Сирии, перекочевали в Ирак, а из Ирака – в Афганистан. И в Афганистане тоже талибы (террористическая организация запрещена в России) с ними не смирились, с игиловцами (террористическая организация запрещена в России). И они их выдавили. А эти игиловцы куда делись? Они ж не в безвоздушном пространстве существовали. Они благополучно перешли через границы в качестве беженцев. Кого-то вернули назад в Афганистан, а другие растворились – в таджикском обществе, в киргизском обществе, в казахском обществе. Растворились и спрятались. И вели свою подрывную работу", – считает Виктор Литовкин, военный эксперт.

На то, что террористы к акциям в Казахстане тщательно готовились, говорит целый ряд фактов. Экстремисты отлично вооружены и организованы. На правоохранителей и военных нападают "пятерками" – известная тактика. Противников показательно обезглавливают. Атакуют стратегические объекты: аэропорт Алматы, военные части – на территорию одной из них, в Актюбинской области, сегодня хотели проникнуть неизвестные. В Талдыкоргане бандиты попытались штурмом взять следственный изолятор. Атаку отбили. В городе – антитеррористическая операция.

"В городе начинается антитеррористическая операция. Не выходите из дома. Убедительная просьба находиться в безопасном месте", – сообщают жителям Талдыкоргана.

Сообщения с просьбой оставаться дома сегодня утром получили и в Алма-Ате.

"Сегодня в семь утра мне пришло опять такое же сообщение, что в городе проходит: "В Алматы идет антитеррористическая операция, оставайтесь в безопасном месте". Ну, безопасное место пока только дома. На самом деле, мы все сейчас отрезаны от любой информации, от мира. Телевизор не показывает, интернет, как все знают, не работает. Единственный сейчас достоверный источник – это наша коллега, которая живет в доме на площади. И она рассказывает, мы с ней связываемся по телефону, она слышит, что происходит на площади", – рассказывает Алма Оразбаева, главный редактор Отдела новостей филиала агентства "Хабар".

По сообщениям местных жителей, зачистка Алма-Аты от вооруженных погромщиков продолжается – весь день, слышны выстрелы. В случае столкновения с бандитами военные получили приказ стрелять на поражение.