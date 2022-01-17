Аблязов рассказал о закулисной стороне протестов в Казахстане

Бывший банкир Мухтар Аблязов, заочно признанный в Казахстане виновным в создании преступного сообщества и хищении средств, рассказал, как координировались протесты в республике.

По его словам, первоначально 2 января жители городов Жанаозен и Актау на западе страны стихийно вышли на улицы с требованиями снизить цены на сжиженный газ. Однако оппозиция решила воспользоваться этой ситуацией.

"3 числа я вышел в прямой эфир, призвал присоединиться и поддержать. 4 января, видя, что протест набирает силу, мы уже снова опубликовали алгоритм действий", – рассказал Аблязов РИА Новости.

Он также сообщил, что координация велась из штаба, расположенного в Киеве

"Люди получили вперед путеводную звезду, им для этого не нужно было звонить, искать лидеров, они знали, что делать", – указал бывший банкир.

По словам Аблязова, иностранных боевиков на протестах не было.

По официальной версии властей Казахстана, стрельбу во время беспорядков устроили боевики, напавшие на оружейные арсеналы силовых ведомств. В стране был введен режим ЧП. По просьбе президента в Казахстан также были введены миротворчески силы стран ОДКБ.