В Бишкеке протестуют против задержания музыканта в Казахстане

Жители Киргизии вышли на митинг в связи с задержанием казахстанскими силовиками известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова.

В Бишкеке 20 человек подошли к посольству Казахстана в знак протеста против задержания джазового музыканта. Они требуют от властей Казахстана его освобождения.

Известный в Киргизии певец Кайрат Примбердиев считает обвинения абсурдом. По его словам, Рузахунов не мог потратить большие деньги на авиаперелет до Алма-Аты ради заработка на митинге в 90 тысяч тенге (около 200 долларов).

Музыкант часто выезжал в Алма-Ату на гастроли. Накануне нового года его пригласили туда для проведения концертных программ.

Задержанный в Казахстане Рузахунов является достаточно известным в Киргизии исполнителем джазовой музыки, пианистом и одним из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна".

Казахстанские СМИ распространили кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате. На лице музыканта видны следы побоев. Его задержание вызвало широкий общественный резонанс, пользователи соцсетей Киргизии требуют прекратить сбор гуманитарной помощи для казахстанцев и вернуть миротворцев, передает ТАСС.