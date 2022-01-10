Задержанный в Казахстане Викрам Рузахунов вернулся в Киргизию

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов вернулся на родину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Рузахунов уже прошел через контрольно-пропускной пункт Ак-Жол.

Музыканта задержали в Алма-Ате. Местные СМИ обнародовали видео, на котором он признается в участии в массовых беспорядках за деньги.

МИД Киргизии, в свою очередь, направил послу Казахстана ноту с призывом освободить музыканта. Также по факту случившего возбуждено уголовное дело по статье "Пытки". На опубликованных "признательных" кадрах видно, что музыкант был подвержен физическому истязанию.