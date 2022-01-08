Более 4 тысяч задержанных: Казахстан приходит в себя после беспорядков

В некоторых регионах Казахстана все еще слышна стрельба, продолжается контртеррористическая операция. В Алма-Ате вооруженные группировки укрываются в скверах и парках. Работу полиции осложняет густой туман. По данным МВД, задержаны уже более 4 тысяч участников массовых беспорядков, среди них есть иностранцы. Сегодня стало известно и о задержании бывшего главы Комитета национальной безопасности республики Карима Масимов. Его подозревают в госизмене.

Казахстанские силовики продолжают контртеррористическую операцию. Они зачищают город и окрестности. Боевики разбились на мелкие группы и пытаются скрыться среди мирных горожан. В МВД Казахстана сообщают о более чем 4 тысячах задержанных. Среди них и иностранные граждане из соседних государств. По обвинению в терроризме им грозит пожизненное заключение.

Продолжается зачистка и в других регионах, в основном на юге страны. Самый высокий – красный – уровень террористической угрозы сохраняется в Кызылорде. В Жамбылской области силовиками обнаружен схрон с оружием.

Главные новости из Казахстана сегодня приходят из столицы. Если быть точнее, из здания Комитета нацбезопасности. В ведомстве заявили о начале досудебного расследование по факту государственной измены. Задержан бывший глава КНБ Карим Масимов. В официальном сообщении КНБ указывается, что помимо Каримова по обвинению в госизмене задержаны и другие должностные лица. Прочая информация в интересах следствия не разглашается.

Масимов – фигура для казахстанской политики знаковая. Он занимал самые высокие государственные посты: 7 лет возглавлял правительство, в последнее время руководил Комитетом нацбезопасности – вплоть до последних событий.

В администрации президента заявили, что подготовка такого масштабного теракта была бы невозможна без поддержки среди силовиков и госаппарата. В своем обращении к народу президент Токаев заявил, что на государство фактически напали террористы, в том числе из-за рубежа.

"Только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт", – заявил Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана.

Между тем, большая часть страны возвращается к нормальной жизни. Власти постепенно возвращают интернет и мобильную связь. Частично заработали банки, магазины возобновили безналичный расчет.

В большинстве регионов полностью восстановлена работа коммунальных служб. Сумма ущерба, нанесенного действиями террористов, уже исчисляется сотнями миллионов долларов. Удар пришелся по важнейшим инфраструктурных объектам. Пострадали и медицинские объекты. Боевики целенаправленно сжигали кареты скорой помощи, пожарные расчеты. Но, конечно, сильнее всего пострадал малый и средний бизнес.

Государство обратилась к очевидцам событий с просьбой не удалять видео прошедших беспорядков, с тем чтобы использовать его для дальнейшего расследования.