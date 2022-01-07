Есть повод смотреть на небо: болид над Кубанью и четыре затмения

В сети обсуждают яркие кадры из Краснодарского края. Причем, яркие в прямом смысле слова: очевидцам удалось запечатлеть на видео взрыв метеорита в небесах. А некоторые свидетели даже утверждают, что болидов было несколько.

Энтузиастам искать уже нечего: объект, чем бы он ни был, полностью сгорел в атмосфере.

Обычная вечерняя поездка, но впечатления от нее яркие во всех смыслах. В объектив видеорегистратора попадает вспышка. Зеленый цвет огненного шара однозначно указывает на метеорит.

Свидетелями взрыва болида стали сразу несколько человек. А некоторые очевидцы даже утверждают, что вслед за первой вспышкой через несколько минут произошла еще одна.

Сколько же было метеоритов? И каковы их параметры? Это станет известно, когда все данные изучит и обработает специализированная сеть наблюдения за метеорами. Пока же можно констатировать, что взрывы видели жители довольно большой территории: от Центральной части Кавказского хребта до Причерноморья. Судя по видео, выложенным в сеть, попав в атмосферу Земли, небесное тело двигалось с северо-востока на юго-запад.

"По цвету и траектории полета это классический болид. Скорее всего, диаметр его составлял менее метра, – поясняет научный руководитель обсерватории "Ка-Дар", руководитель клуба научных путешествий "Астроверты" Станислав Короткий. – И вошел в атмосферу он где-то между Кубанью и Краснодарским краем. Вошел, скорее всего, на скорости около 20-30 километров в секунду. И, судя по тому, что мы видим на видео, он скорее всего сгорел полностью".

Логично было бы предположить, что болид или болиды, взорвавшиеся над югом России, это часть метеорного потока Квадрантиды. Это очень мощный звездопад, который проходит на Земле каждый год в начале января. И пару дней назад у него как раз был пик интенсивности.

Но эксперты пока не торопятся связывать эти события. Квадрантиды обычно не дают таких ярких вспышек, они летят немного быстрее, чем кубанские метеоры. Вполне возможно, это отдельное астрономическое явление. Но, опять же, ответ даст только полный анализ данных.

Если кто-то не заметил взрывы болидов на юге России или пропустил пик Квадрантид, не стоит расстраиваться. В этом году у россиян будет много поводов смотреть на небо. По прогнозам астрономов, в 2022 году особенно яркими будут четыре метеорных потока: Лириды и Эта-Аквариды в апреле-мае, Ориониды в октябре и Леониды в ноябре.

А еще в этом году случится сразу четыре затмения: по два лунных и солнечных. И ровно половину можно будет наблюдать с территории нашей страны, хотя и придется ждать до осени: это частичное затмение Солнца в октябре и полное затмение Луны в ноябре.

Такие у нас сегодня астропрогнозы.