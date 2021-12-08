Астроном: сочинский метеорит вряд ли долетел до земли

Видео со вспышкой летящего над Сочи объекта прокомментировал глава центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов. Видео космического объекта было снято у побережья поселка Лазаревского.

Видео было снято камерой одного из домов на морском побережье. Его показали на канале "Россия 24" и медиаплатформе "Смотрим".

Это был метеор не со спичечную коробку, а приличный объект – 20-40 сантиметров в диаметре, отмечает Александр Иванов. В атмосфере он разогрелся и начал дробиться. Метеор ученый охарактеризовал как не очень яркий: у него появляется длинный шлейф, затем следует вспышка, которая означает, что произошло полное разрушение объекта в воздухе.

Пока он еще метеороид, классифицирует явление в атмосфере Александр Иванов. Однако искать его остатки на земле бесполезно: у него была слишком высокая скорость падения, объект разрушился, не превратившись в метеорит. Выпадают те метеоры, которые летят 30 секунд или минуту, а в данном случае видимый полет был около 5-7 секунд.

"Метеор – слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы видим, что он как Венера и ярче, то такое явление называется болидом", – добавляет Иванов.

Ярким метеором и болидом после просмотра видео назвал источник свечения старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин. Он подтвердил, что на землю ничего не упало, летящий объект разрушился в атмосфере.

Болид пролетел в восточной – юго-восточной части Сочи. Скорее всего, это представитель мощного метеорного потока Гемениды. Земля проходит через него с 4 по 17 декабря, а метеоритный пик придется на 14 декабря. Ранее был активен поток Леониды, исходящий из созвездия Льва, а также Дракониды и Ориониды.

Ежесуточно на Землю выпадает до 300 тонн метеоритного вещества.