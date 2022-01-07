Как встретили Рождество в России: от кафедральных соборов до намоленных церквей

Православные приходы находятся более чем в 100 странах. В России этой ночью были открыты все церкви, но из-за необходимости соблюдать антиковидные меры, число прихожан на службах было ограничено. Главную литургию провел Патриарх в Москве – в храме Христа Спасителя, а Владимир Путин посетил небольшой храм в подмосковном Ново-Огареве.

В бело-золотом храме Христа Спасителя зажжены все светильники и свечи. Рождественское богослужение в главном кафедральном соборе страны – центральное событие одного из самых значимых праздников православия. Службу возглавляет Патриарх Кирилл.

Рождество встречали в могучих кафедральных соборах, строгих возвышенных храмах, намоленных церквях – таких, как храм Спаса Нерукотворного образа, расположенный на территории подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Там светлое Рождество встретил президент Владимир Путин.

Старинные села Огорево и Усово к XVII веку фактически слились в одно – Спасское. Так оно именовалось по имени деревянной церкви Спаса Нерукотворного 1627 года. Позднее на месте храма возведут церковь каменную, освященную под тем же именем. Исторический храм, частично перестроенный, сохранился и до наших дней. А в Ново-Огореве сейчас находится резиденция главы государства. Во время праздничной службы президент Путин приложился к иконе Рождества Христова и поставил свечу перед чтимым образом.

Под сводами домовой церкви, где Владимир Путин встретил светлый праздник, в эту особенную ночь звучал тропарь Рождеству Христову, прославляющий чудо пришествия в мир Спасителя.

Главный храм вооруженных сил в подмосковном парке Патриот. Его возвели на пожертвования и осветили в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На рождественской службе присутствовали три заместителя министра обороны и военнослужащие с семьями.

В важную рождественскую ночь патриарх Кирилл обратился ко всем верующим, проживающим на исторической территории Русской православной церкви. Пожелав прекращения войн и междоусобных конфликтов.

Отдельные слова предстоятеля о ситуации в Казахстане.

"Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой, огромной страны, сегодня происходят тяжелейшие события, когда люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, когда реально проливается кровь. И это совсем рядом. Это на территории исторической Руси. Поэтому не можем мы быть безразличными к этому пролитию крови, этим столкновениям, этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь преклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась эта междоусобная брань, чтобы водворился мир и верим, что по милости Божьей так и произойдет", – обратился Патриарх Кирилл.

Светлое Рождество – один из самых значимых православных праздников. Его встречали по всей стране. В больших городах и совсем небольших поселках. Празднуя пришествие Христа в человеческую историю и в каждое сердце

Радостная весть о рождении Христа вместе с колокольным звоном будто плыла по стране от храма к храму.

От необъятных просторов Тихого океана, могучих городов российского Дальнего Востока – до берегов Черного моря. Сакрального Херсонеса в Севастополе. Где когда-то крестился князь Владимир и где в соборе его имени в эту ночь тоже радовались рождению Богомладенца.

А так праздник встретили в Иркутске. Городе на великой Ангаре. В этот момент за три тысячи километров на другой реке Миасс, где раскинулся трудовой Челябинск, только начинали праздновать Рождество.

Особенная праздничная атмосфера царила в парке рождественского чуда в городе Шуя Ивановской области. Спасский храм в центре города озарился тысячью огней. И звуками музыки.

В Шую из Иванова гости прибывают на ретро-поезде. А затем могу принять участие в ярмарках. Но Рождество – это не праздник одной лишь ночи. И не только гуляния. В первую очередь – духовное перерождение. Особый строй души, объединяющий людей по всей стране.

Праздник Рождества завершает долгий пост. И начинаются святки – радостный период до Богоявления. Эти особые дни – символ любви и надежды, которые воплощает светлый праздник Рождества.