Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генерала Квашнина

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала Анатолия Квашнина.

"Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Анатолий Квашнин скончался 7 января в возрасте 75 лет. Он умер в Москве в военном госпитале, куда его положили в связи с заболеванием ковидом.

Квашнин родился 15 августа 1946 года. Руководил Генеральным штабом Вооруженных сил России, был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Герой России.

В 1999 году Анатолий Квашнин разрабатывал секретную операцию "Бросок на Приштину". Год назад генерал рассказал о ней в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".