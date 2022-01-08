Китайцы обнаружили воду в образце лунного грунта

Китайские учёные обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической станцией "Чанъэ-5" в 2020 году.

В исследовательской статье говорится, что в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нём благодаря солнечному ветру.

Китайский зонд был запущен 23 ноября 2020 года. Вернулся на Землю 16 декабря того же года, доставив 1731 грамм лунного грунта.

Лунную породу манипулятор собирал в неисследованном районе крупнейшего лунного Океана Бурь.

"Эта миссия – большой технологический скачок. И хотя для общего планирования исследования Луны, включающего выход на орбиту, посадку и возвращение – это заключительный этап, для глобальной лунной программы Китая это только начало", – пояснил ранее Пэй Чжаоюй, заместитель директора центра лунных исследований и космических программ Национального космического управления Китая.

Есть у этой миссии и вполне прикладное значение. Ведь на Луне содержится не только вода, но и редкоземельные металлы, используемые в хайтек-индустрии. А еще вещество, что называют будущим земной энергетики – гелий-3.

Информация о том, что на освещенной стороне Луны есть признаки воды, известна российским ученым с 2010 года, однако, например, их американские коллеги до последнего отказывались в нее верить (они нашли ее в 2020-м).