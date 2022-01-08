В столичном метро продлили эксперимент по снижению стоимости проезда

Акцию "Время ранних", которая позволяет получить скидку при оплате проезда в столичном метро, продлили до 31 марта, сообщает мэрия Москвы.

Услуга "Время ранних" позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро экономить до 50% на оплате утренних поездок вне часов пик.

В свою очередь акцию "До вокзала" на Казанском направлении Московской железной дороги распространили на 20 станций в сторону столицы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что акция "Время ранних" позволила разгрузить поезда на "фиолетовой" ветке столичного метро на 7% в утренние часы.

Акцию "Время ранних" запустили в ноябре 2020 г. Скидкой на проезд пользуются 100 тыс. пассажиров в день, при этом 5,7 тыс. человек изменили время ежедневных поездок на внепиковое.

В 2021 г. пассажиры совершили более 25 млн поездок по акции "Время ранних". Скидки действуют в рабочие дни до 07:15 и с 08:45 до 09:15.