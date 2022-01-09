Жертвами беспорядков в Казахстане стали 16 силовиков

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что, по уточненным данным, шестнадцать сотрудников силовых структур республики – полиции, Национальной гвардии и Министерства обороны – погибли в результате вспыхнувших беспорядков. Еще свыше 1,3 тысячи силовиков пострадали.

Как сообщалось, правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 5,1 тысячи человек, принимавших участие в беспорядках, напоминает ТАСС.

Акции протеста начались в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января, уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах республики. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Прибывшие в республику миротворцы уже приступили к выполнению поставленных задач.