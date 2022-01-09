МВД: необходимость проставлять в паспортах штампы о детях и браке отпала

Больше нет нужды проставлять в паспортах россиян отметки о детях и семейном положении. Все эти сведения хранятся в электронном виде в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Однако отметки и регистрации и расторжении брака, детях, не достигших 14 лет, ранее выданных паспортах и заграничных паспортах, группе крови и ИНН могут проставить в паспорте по желанию самого гражданина.

Согласно изменениям, внесенным в положение о паспорте гражданина России, срок замены паспорта по возрасту и выдачи в связи с достижением 14 лет увеличен до 90 дней. А с 1 июля российский паспорт можно будет оформить всего за пять дней. Модернизирован и сам бланк паспорта – в нем нет "личного кода", изменена последняя страница паспорта с информацией для владельца.

С января 2023 года планируется вместо бумажных паспортов начать выдавать паспорта в виде пластиковых карт. Пилотными регионами для этого выбраны Москва, Московская область и Татарстан.