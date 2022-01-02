02 января 2022 16:00

Иметь одновременно бумажный и электронный паспорт будет нельзя

Два действительных паспорта одновременно граждане России иметь не смогут. При выдаче паспорта гражданина РФ на электронном носителе информации выданный ранее паспорт на бумажном носителе будет аннулироваться, разъяснили в российском МВД.

При этом выдача электронного общегражданского паспорта и заграничного паспорта не взаимосвязана. Эти два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу, передает ТАСС.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала, что начать массовую выдачу гражданам паспортов в формате пластиковых карт планируется с января 2023 года. На первоначальном этапе будет подготовлено 100 тысяч карт. Количество выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть прежде всего от желания граждан их получить.

Выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста. Пилотными регионами для этого выбраны Москва, Московская область и Татарстан. В настоящее время прорабатывается вопрос о том, какие сведения разместят на визуальной части паспорта с электронным носителем, а какие – на самом электронном носителе.

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