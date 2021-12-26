Электронные паспорта начнут выдавать в начале 2023 года

МВД России совместно с Минцифры и другими государственными органами готовит детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Как рассказала в интервью радио "Милицейская волна" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, массовую выдачу гражданам пластиковых карт-паспортов планируется начать с января 2023 года.

По словам Казаковой, паспорт будет содержать электронный носитель информации с данными россиянина.

На первоначальном этапе будет подготовлено 100 тысяч карт. Количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, пояснила Казакова.

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