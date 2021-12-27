Москва, Подмосковье и Татарстан первыми испытают цифровые паспорта

Правительство РФ выбрало в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта Московскую область, Москву и Татарстан. Выдавать гражданам новый документ начнут уже в 2023 году, поскольку технические испытания уже прошли проверку. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

РИА Новости напоминает, что цифровой паспорт является, по сути, аналогом банковской кредитки с чипом. В электронную память карты можно будет занести любую персональную информацию о владельце, включая данные основных документов. Кроме того, на карте, обладающей несколькими степенями защиты, будет фотография гражданина.

Москва, Московская область и Республика Татарстан имеют высокую технологическую готовность к использованию таких документов уже сейчас. В будущем электронные паспорта смогут использоваться в любой точке страны, но замена бумажного паспорта на цифровой останется добровольным выбором каждого человека.