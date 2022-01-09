Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года

В ходе общения с журналистами заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший в Женеву в качестве главы делегации на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, заявил, что НАТО больше не сможет отодвигать Россию на вторые роли в европейской и международной политике.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", – резюмировал Рябков.

В мае 1997 года между Россией и НАТО был подписан Основополагающий акт, подтверждающий, что стороны "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий".

Однако в 1999 году альянс принял в свои ряды Венгрию, Польшу и Чехию, в 2004 году – Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению и Эстонию. В 2009 году в НАТО вступила Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, а в 2020 году – Северная Македония.

На сегодняшний день НАТО объединяет 30 стран, придерживаясь политики "открытых дверей".