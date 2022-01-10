"Предтеча нападения": Путин предупреждает об опасности

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что страны-члены ОДКБ не позволят реализовать у себя сценарий "цветных революций". Трансляцию внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

​​​Президент РФ убежден, что попытки "раскачивать ситуацию" предпринимаются из-за рубежа, причем события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства.

Владимир Путин напомнил, что граждане вовлекаются в протест через Интернет и социальные сети. Президент России заявил, что таким способом определенные силы искали "наемников и боевиков" для дестабилизации ситуации в Казахстане.

"Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов​​​", – сказал президент России.

Путин убежден, что ОДКБ должно сделать выводы, чтобы "трагедии, как в Казахстане, впредь не застали никого врасплох".

"Страны ОДКБ должны быть готовы дать отпор любым провокациям", – заявил российский лидер.

По данным Путина, угроза государственности Казахстана возникла не из-за стихийных протестов после повышения цен на газ. У тех, кто взял в руки оружие и напал на государственные структуры, были совершенно другие цели.

"Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", – заключил Путин.