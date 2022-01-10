"Линчевание" депутата: "шокирующие кадры неслыханного насилия"

Во Франции парламентария Стефана Клэро участники митинга против санитарных пропусков закидали камнями. Инцидент произошел в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон.

Чиновник вышел на крыльцо, чтобы поговорить с протестующими. Радикально настроенные граждане слушать его не стали. В ответ они забросали депутата комьями водорослей и камешками гальки, сообщает France Into.

Правительство страны выразило поддержку чиновнику. Они считают, что депутата линчевали перед его семейным жилищем. В правительстве отметили, что увидели глубоко шокирующие кадры неслыханного насилия. Теперь депутату будут обеспечивать защиту сотрудники правоохранительных органов.